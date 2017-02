Cancelan despegue de cohete de Space X en Cabo Cañaveral

El despegue desde Cabo Cañaveral (Florida) de un cohete de la empresa privada Space X fue cancelado hoy a último minuto para revisar el sistema de dirección del motor, según señaló la firma de Elon Musk.

El cohete Falcon 9, que se hallaba listo para despegar desde la estación espacial Kennedy, de la NASA, debió mantenerse en tierra cuando faltaban menos de un minuto con el fin de hacer una inspección técnica.

“Todos los sistemas van, a excepción de la ligeramente extraña huella de movimiento de un pistón hidráulico del sistema de dirección superior”, escribió en la red social el propietario de la compañía, Elon Musk.

En otro mensaje, Musk agregó que, si ese es el único inconveniente, el vuelo hubiera ido bien “en un 99 %”, no obstante, “ese 1 % de probabilidad no merece tirar los dados. Mejor esperar un día”.

De no haber contratiempo, el cohete despegará mañana desde el mismo sitio donde tenía previsto hacerlo hoy, la histórica plataforma de lanzamiento 39A, la misma desde donde partió la misión Apolo 11 que envió en 1969 la primera tripulación que pisó la luna, además de varias misiones del programa de transbordadores de la NASA.

El Falcon 9 despegará desde la plataforma 39A, que desde 2011 no ha sido usada para un lanzamiento, con la cápsula Dragón, que transportará unas 5.500 libras de suministros para los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI), entre alimentos, ropa y equipo científicos.

El lanzamiento del domingo se hará después de que el pasado mes de septiembre, otro cohete de la misma empresa aeroespacial explotara durante un simulacro de despegue realizado también en Cabo Cañaveral (Florida), en las instalaciones de la estación espacial Kennedy.

La compañía Space X explicó en un comunicado que la explosión se debió a una “anomalía” en la plataforma de despegue que provocó la “pérdida del cohete y su carga”.