Trump pide la liberación de Leopoldo López "inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió ayer a las autoridades venezolanas que dejaran en libertad al preso político Leopoldo López, luego de haber sostenido un encuentro en Casa Blanca con Lilian Tintori, la esposa del encarcelado.

El mandatario estadounidense publicó una foto en su cuenta de Twitter acompañada de un mensaje que lee, “Venezuela debe permitir que Leopoldo Rivera, un preso político y esposo de @liliantintori (que acabo de conocer junto a Marco Rubio) salga de prisión inmediatamente”.

Esta es la primera vez que Trump se expresa sobre el preso político y la demanda surge justo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una sanción por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, asunto que ha generado gran incomodidad y molestia a las autoridades venezolanas.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017