Trump: los demócratas "inventaron" historia sobre contactos con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó esta mañana sus ataques a la prensa, a los demócratas y a los funcionarios que alegadamente filtraron información sobre una investigación que llevan a cabo las agencias de inteligencia del país.

La pesquisa gira en torno a la supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales. En medio de dicha investigación, alegadamente se descubrieron comunicaciones entre miembros de la campaña de Trump y funcionarios de inteligencia rusa.

“Los demócratas tuvieron que dar una historia de por qué perdieron las elecciones, y tan mal (306), así que inventaron una historia – RUSIA. ¡Noticias falsas!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

FAKE NEWS media, which makes up stories and “sources,” is far more effective than the discredited Democrats – but they are fading fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

Además, Trump dijo que los responsables de las filtraciones serán “atrapados” y que ese tipo de filtraciones ha sido un problema en Washington durante años. El presidente hizo un llamado al periódico The New York Times “y otros” a disculparse por las publicaciones que citan a varios funcionarios y exfuncionarios de inteligencia.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

¿Qué más dijo?

Sobre las fuentes que citan varios medios, el presidente también las calificó como inventadas, previo a decir que los filtradores serían atrapados. El mandatario continúa refiriéndose a los medios como “medios de noticias falsas”.