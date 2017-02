Trump concentra energías en atacar a los medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que “nadie que yo tenga conocimiento” tuvo comunicación con Rusia durante la campaña presidencial previo a las elecciones del pasado noviembre.

“Las filtraciones son reales, son absolutamente reales. La noticia es falsa porque muchas de las noticias son falsas”, dijo en referencia a los reportajes acerca de las comunicaciones entre miembros y asociados de su equipo de campaña presidencial previo a las elecciones y funcionarios de inteligencia rusa.

“Estoy aquí hoy (ayer) para informar al pueblo estadounidense sobre el increíble progreso que se ha hecho en las últimas cuatro semanas desde mi inauguración”, afirmó.

Sobre las fuentes anónimas que citan los medios –que se refieren a funcionarios y exfuncionarios de inteligencia, entre otros–. dijo que se investigan como “filtraciones criminales”. Señaló, además, que él no había hecho una llamada a Rusia en años y negó cualquier vínculo con el país.

Trump criticó fuertemente a los medios, en especial a la cadena CNN, y afirmó que el nivel de “deshonestidad” de la prensa estaba “fuera de control”. “No me importan las malas historias, siempre y cuando sea verdad”, continúo el Presidente, haciendo referencia una vez más a la supuesta falsedad de las noticias.

Por otra parte, indicó que ya se encuentra en negociaciones para una reforma de impuestos y que el Obamacare está cerca de ser derrogado y reemplazado.

“Heredé un lío en Estados Unidos y en el extranjero. […] Los demócratas lo dañaron todo”, afirmó Trump, añadiendo que el simplemente estaba haciendo todo lo que se había comprometido a hacer.

El Presidente continúo su crítica a la prensa, diciendo que ya la gente no le creía a los medios y que el tono de los noticias referentes a él y su admninistración estaban cargadas de “odio”.

Sobre la dimisión de Michael Flynn al cargo de asesor de seguridad nacional, confirmó que el exgeneral del Ejército de Estados Unidos no había dado la información completa al vicepresidente Mike Pence sobre sus comunicaciones con Rusia y que al ser cuestionado por Trump, Flynn dijo que no recordaba y las explicaciones no fuerno satisfactorias, por lo cual pidió su renuncia.

Para la próxima semana, nuevas órdenes ejecutivas

El mandatario, además, dijo que la próxima semana estará anunciando nuevas órdenes ejecutivas con el fin de “proteger” a los Estados Unidos.

Trump explicó que una nueva orden ejecutiva sustiturá la que ay está firmada y que prohibe –entre otras cosas– la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Dicha orden se encuentra detenida en los tribunales.

“En cuanto a la nueva orden, va a ser muy adaptada a lo que considero una muy mala decisión (del tribunal), pero podemos adaptar la orden a esa decisión y obtener casi todo y en algunos aspectos más. Pero ahora estamos adaptándolo a la decisión”, aseguró.

Sobre la situación de unos 750 mil inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, según cifras de AP, protegidos de la deportación por Barack Obama en 2012 por medio de la ley DACA, dijo que iba a “mostrar gran corazón”, aunque aseguró que se trataba de uno de los temas más difíciles, haciendo referencia a que las leyes de deprotación son claras. “Me parece muy duro hacer lo que ley ordena exactamente qué hacer”, expresó.