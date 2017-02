La lección del primer ministro de Canadá a Trump

Las controversias en torno a la presidencia de Donald Trump han alcanzado todos los niveles, incluida la forma respecto a cómo un mandatario debe saludar a otro mandatario en el contexto de un viaje oficial o evento oficial.

La pasada semana, la manera en que Trump apretó la mano del primer ministro japonés, Shinzō Abe, fue objeto de análisis y críticas en las redes sociales.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

Sucedió lo mismo a principios del mes de febrero, cuando el mandatario tuvo un extraño apretón de manos con Neil Gorsuch, su nominado a la silla vacante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

I’m surprised no one caught this. A simple handshake can tell a story. *trump’s story is Horror Tabloid. @rosiepic.twitter.com/hB8GGA6yBG

— Ricky Davila (@TheRickyDavila) 3 de febrero de 2017