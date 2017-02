Recomiendan a Casa Blanca tomar acción disciplinaria contra Kellyanne Conway

En una carta dirigida a Stefan C. Passantino, designado oficial de la Agencia de Ética en Casa Blanca, la Oficina de Ética Gubernamental recomendó ayer 13 de febrero que se tomen acciones disciplinarias contra Kellyanne Conway, asesora especial del presidente Donald Trump.

El asunto ético comenzó el pasado miércoles con acciones del propio presidente.

Tras darse a conocer que la tienda Nordstrom sacó de circulación la línea de ropa y accesorios de su hija Ivanka Trump, el mandatario estadounidense tuiteó —y posteriormente retuiteó desde la cuenta oficial de presidencia— que su hija fue tratada “tan injustamente” por la tienda departamental.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017