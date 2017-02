Trump critica a Nordstrom por retirar línea de ropa de Ivanka

El presidente, Donald Trump, criticó hoy a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar una línea de ropa de su hija mayor, Ivanka.

“Mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de @Nordstrom. ¡Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!”, afirmó Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Nordstrom, que tiene sede central en Seattle (estado de Washington), emplea a más de 76.000 personas y posee cientos de establecimientos en el país y en Canadá, anunció el pasado 5 de febrero la retirada de la marca de ropa de Ivanka Trump debido a sus ventas.

“Tenemos miles de marcas. Cada año, recortamos un 10 por ciento y renovamos nuestra selección con la misma cantidad. En este caso, en función del desempeño de la marca, hemos decidido no comprarla para esta temporada”, explicó un portavoz de la empresa al diario local “The Seattle Times”.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró hoy que las críticas públicas del presidente a una empresa se enmarcan dentro del “derecho de un padre a defender a su hija”.

Spicer aseguró que la decisión de la cadena de ropa Nordstorm de retirar las prendas de Ivanka Trump demuestra que “hay un ataque contra su marca”.

Pese a la razón oficial que ha motivado la medida, Nordstrom ha sufrido una gran presión de grupos que promueven el boicot de productos de la familia Trump, propietaria de un imperio inmobiliario y numerosos negocios.

Ivanka Trump no tiene un papel oficial en el Casa Blanca, aunque su esposo, Jared Kushner, ejerce como asesor del presidente.

No obstante, la hija forma parte del círculo íntimo del polémico mandatario, quien ha expresado públicamente su admiración por ella en repetidas ocasiones.