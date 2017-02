Boy Scouts de EE.UU. aceptan primer niño transgénero

MAPLEWOOD, Nueva Jersey, EE.UU. — Los Boy Scouts de Estados Unidos aceptaron por primera vez a un niño transgénero.

Joe Maldonado, que nació niña hace 9 años, se incorporó al grupo en el condado de Essex en Nueva Jersey el martes, informó el diario The Record (http://bit.ly/2lqlgPh ) una vez que la organización decidió aceptar a miembros transgénero.

Maldonado, quien fue excluido de un grupo en Secaucus, dijo que se sentía orgulloso de haber sido aceptado y que se divirtió en las actividades.

Los Boy Scouts cambiaron recientemente la política de considerar el género declarado en las partidas de nacimiento para decidir si alguien puede ser parte de la organización, después de que el caso de Maldonado fue cubierto por la prensa a nivel nacional.

La agrupación difundió un comunicado dando la bienvenida al chico y a su familia.

En tiempos recientes, los Boy Scouts decidieron anular sus prohibiciones sobre el ingreso de homosexuales.

FILE – In this June 8, 2014, file photo, a Boy Scout wears his kerchief embroidered with a rainbow knot during Salt Lake City’s annual gay pride parade. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, also known as the Mormon church, said in the statement Tuesday, Jan. 31, 2017, that it’s studying the Boy Scouts of America’s decision to allow transgender children who identify as boys to enroll in its boys only programs, while looking for ways to better serve its young people worldwide. (AP Photo/Rick Bowmer, File)