Sismo de magnitud 5,7 sacude partes de Colombia

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió la región suroeste de Colombia y se sintió con fuerza en la capital del país, lo que llevó a empleados de oficinas a evacuar sus edificios por precaución y forzar el cierre del principal aeropuerto.

El movimiento tectónico se centró en el departamento del Huila, a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá. Tenía una profundidad de 37 kilómetros (23 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No hubo informes inmediatos de daños, ni de heridos.

Alberto Cárdenas Arenas, un contador de 28 años, dijo a The Associated Press que sintió el sismo cuando caminaba a su oficina en el norte de Bogotá. “Sentí un gran ruido y duro como si hubiera pasado un camión pesado. Me dio mucho miedo”, aseguró.

Fue el mayor sismo que afectó a Colombia desde un temblor de magnitud 5,9 en septiembre pasado.

Medios locales informaron que el aeropuerto de Bogotá suspendió los vuelos para determinar si la pista estaba dañada.

Colombia es un país sísmicamente activo con un gran potencial de daño debido a su terreno montañoso y su ubicación a lo largo del anillo de fuego del Océano Pacífico.