Políticos que apoyan orden ejecutiva de Trump sobre refugiados

Por: Andrea Rodríguez

Aunque miles se han manifestado en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impulsa la deportación de refugiados, hay un grupo de políticos que apoyan la decisión del funcionario.

Como es el caso de Geert Wilders, líder del partido Holandés de libertad (PPV), quien publico vía Twitter “Muy bien @POTUS es la única manera de estar seguros y libres. Yo voy hacer lo mismo. Espero que pronto incluyas a mas países islámicos como Arabia Saudita”.

Well done @POTUS it's the only way to stay safe + free. I would do the same. Hope you'll add more Islamic countries like Saudi Arabia soon. https://t.co/wR7omIx7Fv

Según reseña el portal Buzzfeed.com, Matteo Salvini, líder del partido italiano de la liga del norte, comunicó a través de Twitter: “Lo que @POTUS está haciendo en el otro lado del océano, lo quiero hacer en Italia. Una invasión está apunto de pasar y necesita ser detenida. #Trump”. Este describió el plan de Trump como “simplemente genial”.

What @POTUS is doing on the other side of the ocean, I'd like it done in Italy. An invasion is underway, it needs to be blocked. #Trump

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 29, 2017