Foto de Ivanka Trump desata la indignación de internautas

Una foto publicada por Ivanka Trump en su cuenta de Twitter en la que aparece junto a su marido, Jared Kushner, luciendo un traje deslumbrante causó la indignación de los internautas.

Aunque la imagen es una bastante común en las redes sociales muchos usuarios de las redes volcaron su enojo contra la empresaria por publicar una foto en la que se la ve feliz y deslumbrante justo cuando inmigrantes protestaban en varios aeropuertos de Estados Unidos contra la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por su padre Donald Trump para frenar el flujo de personas provenientes de siete países musulmanes a EE.UU.

Unos internautas comentaron que la foto pone de manifiesto “la burbuja” en la que, presuntamente, vive la hija del mandatario, mientras que otros le desearon a Ivanka que “disfrute” del evento en el que participaba y le aconsejaron sarcásticamente que no prestara ninguna atención al hecho de que su padre “era responsable de la detención ilegal de dos personas mayores con ‘tarjetas verdes’ en [el aeropuerto norteamericano de] O’Hare”.

@IvankaTrump Your father is responsible for two senior citizens with green cards being illegally detained at O'Hare for 10 hours.Have fun!

— Cher (@thecherness) January 29, 2017