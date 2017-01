Estudiante iraní no pudo regresar a Nueva York

“No tengo ni idea si podré volver a la escuela que tanto me gusta, o ver a mis queridos amigos allí. Pero mi historia no es tan dolorosa y aterradora como otras historias que he oído en estos días”.

Estas fueron las palabras de Saira Rafiee, estudiante doctoral de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), quien no pudo regresar a Estados Unidos a raíz de la orden ejecutiva que firmó el presidente estadounidense Donald Trump.

Rafiee pretendía regresar a continuar sus estudios en La Gran Manzana durante el fin de semana, luego de una estancia en su país Irán. Las clases en CUNY iniciaron hoy, 30 de enero y la estudiante a nivel doctoral intentó viajar en los días pasados para proseguir con sus investigaciones.

Pero, las autoridades le bloquearon tránsito cuando realizaba su ruta por Abu Dahbi, ciudad de los Emiratos Árabes. En ese lugar se le informó que por la orden ejecutiva del presidente Trump no podría llegar a Nueva York. Rafiee estuvo detenida por casi 18 horas en el aeropuerto de la ciudad hasta que fue enviada de vuelta a Teherán, capital de Irán, su país de origen.

Rafiee posee su documentación legal para vivir y estudiar en los Estados Unidos. Pero, las acciones presidenciales ahora le han dificultado y trastocado su rutina.

El relato de Rafiee consta por una comunicación oficial que circuló Barbara Bowen, presidenta de la unión de CUNY los miembros de la unión a nivel doctoral de la facultad de psicología de CUNY. Bowen urgió a la comunidad universitaria de Nueva York a levantar casos similares y reportarlos para realizar las medidas pertinentes. La funcionaria destacó que un 40% de la población universitaria está compuesta por inmigrantes.

La orden ejecutiva de Trump prohíbe la autorización de estancia de personas provenientes o de origen de los países que consideró “preocupantes”. Los mismos son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen