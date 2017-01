Protesta contra Trump en el JFK

Una protesta contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, se produce en horas de la tarde del sábado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de la ciudad de Nueva York.

Periodistas estadounidenses informaron a través de las redes sociales que un centenar de personas se ubican en el terminal cuatro del aeropuerto para protestar en contra de las más recientes acciones migratorias por parte de la administración de Trump.

Everybody in NYC area– head to JFK Terminal 4 NOW! Big anti-Trump protest forming out of nowhere! Ppl mobilizing against Trump’s Muslim ban

— Michael Moore (@MMFlint) 28 de enero de 2017