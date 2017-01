Paralizan orden ejecutiva de Trump que prohibía ingreso de musulmanes

Una suspensión de emergencia fue concedida por un juez federal para permitir que las personas que llegaron a los Estados Unidos con visas válidas permanezcan de manera temporal en el país.

Alrededor de 200 personas han sido detenidas, a pesar de tener visas válidas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que prohíbe temporalmente a los refugiados y personas de siete países, principalmente musulmanes, puedan entrar al país.

El primer mandatario asegura que su gestión otorgará protección a los ciudadanos contra posibles ataques terroristas.

Según los detalles publicados por el portal Reuters los grupos de derechos humanos estadounidenses, incluyendo las Libertades Civiles Americanas, inmediatamente presentaron una demanda contra la detención de esas personas.

Hasta el momento, el colectivo cree que entre 100 y 200 personas han sido detenidas en aeropuertos estadounidenses o en tránsito.

De inmediato, la ACLU se hizo sentir en las redes sociales celebrando la decisión del juez federal.

Signed judge’s order. No refugees are going to be immediately deported pic.twitter.com/sbfaG7DBt0

— ACLU National (@ACLU) 29 de enero de 2017