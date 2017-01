Presidente de México cancela reunión con Donald Trump

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que había informado a Casa Blanca sobre la cancelación de la reunión que se había pautado para el próximo 31 de enero entre el mandatario mexicano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Las tensiones entre ambos países aumentaron dramáticamente ayer, luego de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas, una para oficializar el plan de construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y otra para aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, así como el número de agentes de Inmigración y Aduana. Además amenazó con eliminar fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios” que se negaran a ofrecer información al gobierno federal sobre los indocumentados en dichas ciudades.

México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

En su cuenta de Twitter, Peña Nieto también publicó hoy que reiteraba su voluntad para lograr acuerdos con Estados Unidos y había hecho lo mismo ayer. Sin embargo, Trump publicó hoy en su cuenta de Twitter que la nación estadounidense tenía un déficit de $60 billones respecto a México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), lo que alimentó las tensiones.

Refrendamos nuestra amistad con el pueblo de EE.UU. y voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos en favor de los mexicanos. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

El mandatario estadounidense también había amenazado con cancelar la reunión, aunque fue Peña Nieto quien confirmó la suspención del encuentro.

Sobre el NAFTA, Trump recalcó que “ha sido un trato para un solo lado desde el principio del NAFTA con números masivos de trabajo y compañías perdidas. Si México no está en disposición de pagar por el tan necesario muro, entonces será mejor cancelar la reunión”.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

Anoche Peña Nieto había reiterado que no pagaría por el propuesto muro en la frontera. “Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, puntualizó el mandatario mexicano.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en 1994 y es un acuerdo de amplio alcance que establece las reglas que rigen el comercio y las inversiones entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo ha eliminado gradualmente las restricciones al comercio y a la inversión entre los tres países.