Donald Trump podría anunciar hoy construcción de muro en frontera

Un tuit publicado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio indicios anoche de que el mandatario comenzará hoy a reformular las políticas de inmigración estadounidenses, comenzando con lo que podría ser el anuncio oficial de la construcción de un muro en la frotnera entre México y Estados Unidos.

Se trata de una se sus principales promesas de campaña y todo parece indicar que dará paso a dicha construcción a través de una orden ejecutiva.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017