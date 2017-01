Piden boicot a Ralph Lauren por vestir a Melania Trump

Los seguidores de la marca Ralph Lauren no estuvieron de acuerdo con que vistieran a la primera dama para Estados Unidos Melania Trump para la investidura del presidente Donald Trump.

Al ver que la primera dama lucía un vestido hecho a la medida por la marca, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Aún los usuarios tuitean su repudio bajo el hashtag #boycottralphlauren.

Entre las quejan señalan que la marca promueve la opresión y el abuso sexual a la mujer.

Shame on you @RalphLauren throwing all your garments I own into the trash. #BoycottRalphLauren

@CNN Ralph Lauren just hurt a lot of women today and we won't forget. It's not OK to support oppression. #boycottralphlauren #imwithtomford

— Sarah Wickham (@Fightforliberti) January 20, 2017