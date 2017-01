Cuando usas Twitter sin control y se vuelve en tu contra

Las pancartas y lemas que utilizaron ayer los cientos de miles de manifestantes que participaron de la “Marcha de las mujeres” son variados. Pero estos dos que verán a continuación rompieron el barómetro de genialidad.

Y es que algunos de los manifestantes utilizaron varios tuits del propio presidente Donald Trump, para protestar en su contra.

“No podemos permitir que esto suceda. Deberíamos marchar en Washington y detener esta parodia. Nuestra nación está totalmente dividida”, lee una de las pancartas utilizadas ayer, cuyo mensaje fue rescatado de un tuit que publicó el mismo Trump el 7 de noviembre de 2012, un día después de las elecciones de ese año, en las que ganó el expresidente Barack Obama.

We can’t let this happen. We should march on Washington and stop this travesty. Our nation is totally divided! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2012

“Vamos a pelear y parar esta gran y asquerosa injusticia. El mundo se está riendo de nosotros”, lee la segunda pancarta rescatada de un tuit que escribió Trump el mismo día que el anterior.

Lets fight like hell and stop this great and disgusting injustice! The world is laughing at us. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2012



Y tal cual lo había confirmado, Trump continuará utilizando su cuenta personal de Twitter aún siendo ya el presidente y estando ya en Casa Blanca, pese a que Casa Blanca había previsto utilizar la cuenta oficial @POTUS.

Precisamente hoy, el presidente publicó varios tuits en referencia a la multitudinaria protesta que se llevó a cabo ayer.

“Vi las protestas de ayer, pero estaba bajo la impresión de que acabamos de tener una elección! ¿Por qué estas personas no votaron?”, escribió.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

En un segundo tuit escribió que “las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Incluso aunque no siempre esté de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista”.