Estadounidense se muda a España tras inauguración de Trump

A solo hora de la inauguración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Marsha Scarbrough se fue al consulado de España en Houston para tramitar sus papeles y poder mudarse a Madrid.

“No quiero vivir en un país que tenga a Donald Trump como presidente”, aseguró la mujer de casi 70 años que nació en Los Ángeles y es republicana desde que tiene memoria.

La ciudadana expresó al diario español El Mundo que “la atmósfera aquí es triste y ya ha empezado a cambiar. Yo quiero ser feliz y en Estados Unidos no podría. Me voy a vivir a Madrid y no creo que vuelva”.

La mujer estuvo en España por primera vez el pasado mes de abril, y además de la capital, visitó Sevilla, Cádiz, Barcelona y Salamanca, en aquel entonces el país ya le “empezó a seducir”. De esta manera, “cuando vi que Trump ganaba las elecciones, supe que había tomado el camino correcto”.

De acuerdo con el Actualidad.rt.com, a principios del año pasado, la isla canadiense de Cabo Bretón (Nueva Escocia) se ofreció para acoger a los estadounidenses a los que les espantara el eventual triunfo electoral de Trump.

De hecho, en las primeras cuatro horas posteriores a la publicación de los resultados del primer ‘supermartes’, cuando el magnate se convirtió en el precandidato republicano más popular, el número de búsquedas en Google sobre cómo ‘exiliarse a Canadá’ aumentó un 350 %.