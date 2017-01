Congresista hispano dice que asesorará de cerca a Trump en materia migratoria

Raúl Labrador, congresista republicano por Idaho y presidente del Consejo Asesor Hispano del presidente electo, Donald Trump, aseguró hoy que asesorará de cerca al nuevo mandatario en materia migratoria y rechazó que la ausencia de un latino en su gabinete vaya en detrimento de la comunidad.

Trump “tiene muchas personas alrededor que son latinos, él tiene muchas personas en quien confía, como yo, y hemos podido hablar muchas veces acerca de asuntos que son importantes para EE.UU.”, dijo el representante a un grupo de medios, entre ellos Efe, durante la Gala Latina de Investidura celebrada en la noche del jueves.

Labrador, que representa al estado de Idaho en la Cámara Baja desde 2011, es uno de los hispanos republicanos que más se han acercado al mandatario electo, y explicó que para Trump lo más importante es la economía, también para las familias latinas.

“Lo más importante para el presidente Trump es la economía, asegurarse de que la economía sea buena y fuerte para toda las familias de Estados Unidos. Los últimos ocho años han sido muy difíciles para el pueblo latino, han sido muy difíciles para las familias latinas, están haciendo menos dinero, hay menos trabajo, menos oportunidades”, afirmó.

“Creo que los próximos cuatro años van a ser mucho mejores y va a haber mucha alegría con la Presidencia del presidente Trump”, subrayó.

Preguntado por las posibles deportaciones masivas bajo el Gobierno del multimillonario si cumple sus promesas de campaña, Labrador no quiso calificarlo como “una amenaza” y advirtió de que las leyes tienen que ser cumplidas.

“Lo que necesitamos es un programa de inmigración que funcione, eso es una de las cosas sobre las que yo estoy más entusiasmado. El presidente Trump entiende que nosotros tenemos que arreglar las leyes de inmigración y que tenemos que hacerlo de una forma permanente, no una solución pequeñita que va a ayudar a unas cuantas personas”, apuntó.

“Realmente (necesitamos) un programa permanente que va a ayudar a generaciones y generaciones de familias. Esa es una de las cosas en las que yo le voy a asesorar, en sobre cómo podemos mejorar este programa de inmigración”, insistió.

El polémico magnate no ha incluido a ningún latino dentro de su equipo de Gobierno, el primero en el que esa comunidad no tiene representación desde la época del expresidente Ronald Reagan (1981-1989), lo que ha suscitado mucha polémica al sumarse a los ataques que profirió contra los hispanos durante el ciclo electoral.

Trump será ungido como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos al mediodía de este viernes, hora local de Washington, para suceder al demócrata Barack Obama.