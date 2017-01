Brexit: Gran Bretaña afina plan de salida

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, ofreció ayer detalles respecto al plan que se está desarrollando sobre la salida del país de la Unión Europea (UE) e hizo un llamado a los países miembros del cuerpo internacional a que no impulsen un acuerdo “punitivo” ante la salida.

No obstante, el llamado tendría poco efecto en los países miembros, aseguró el profesor José Rivera en entrevista con Metro.

“En términos de disposición, hay disposición (por parte de la UE) para que se salgan, pero no hay una disposición para hacérselo fácil (a Gran Bretaña)”, dijo el analista político internacional. “O sea, en cada paso durante los próximos dos años una vez se ponga en vigor el Artículo 50, se lo van a hacer difícil, siempre se le va a hacer saber (a Gran Bretaña) que va a haber un precio enorme a pagar por la osadía de salirse de la UE”, añadió.

En conferencia de prensa, May indicó que buscará un acuerdo con la UE que permita una especia de “afiliación asociada” que, entre otras cosas, de paso a su vez al libre comercio con los miembros de la organización. Si su plan no resulta o no es aceptado, Gran Bretaña tendría que renegociar nuevos acuerdos comerciales con los 27 países de la UE que restarían tras su salida, más los demás países del continente europeo.

“Va a tomar varios años sino décadas renegociar con cada uno de los países miembros de la UE”, explicó Rivera, añadiendo que no queda claro qué pasaría en el entremedio de tiempo de esas renegociaciones.

La realizazión del acuerdo final del divorcio entre la UE y Gran Bretaña podría extenderse hasta el año 2019. Para entonces, dijo May, el Parlamento británico tendrá la oportunidad de votar a favor o en contra del acuerdo. En Gran Bretaña el Parlamento es soberano, es decir, tiene en última instancia la autoridad suprema de revertir este proceso o dejarlo sin efecto, de acuerdo con el profesor.

“El último reducto de autoridad en Gran Bretaña —aparte de la Monarquía— es el Parlamento. En virtud de la doctrina de soberanía parlamentaria, ellos son los que toman la decisión”, dijo Rivera.

A juicio del analista, “si el plan carece de claridad, los parlamentarios tienen dos escenarios, votar en conjunto hacia el suicidio colectivo en términos económicos o por mayoría votar para invalidar los resultados del referéndum y dejar las cosas como están”.

Respecto a los derechos de los ciudadanos de la UE ya en Gran Bretaña y los ciudadanos de este último residentes en países miembros de la organización, May dijo que buscaría garantizarlos, aunque el futuro de ese grupo es incierto.