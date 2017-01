Bernie Sanders se une acelebración por indulto de Oscar López

Ante la noticia del indulto al preso político Oscar López Rivera, anunciado ayer por el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, el senador Bernie Sanders se unió al festejo de los puertorriqueños que celebran su regreso a la isla.

“Aprecio que el @POTUS (Presidente de los Estados Unidos) haya escuchado al pueblo puertorriqueño y la gente alrededor del mundo que cree que Oscar López merece la oportunidad de disfrutar de su libertad”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

I appreciate @POTUS listening to Puerto Ricans and people worldwide who believe Oscar Lopez Rivera deserves a chance to enjoy his freedom.

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 17, 2017