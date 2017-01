¿Qué pasará cuando Trump asuma el cargo?

Este viernes el magnate de las bienes raíces, Donald Trump, juramentará como el cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos de América. A sólo horas del histórico evento, un grupo de expertos de Latinoamérica y Estados Unidos analiza los cambios en términos de economía, política pública y exterior que se prevén durante la presidencia de Trump.

Política exterior:

¿Qué ha dicho Trump?

“Creo que podría llevarme muy bien con los líderes mundiales que este país no se lleva bien… y así tendríamos un mundo mucho más estable”.

¿Qué dicen los expertos?

Ivan Eland

Director del Center on Peace & Liberty en The Independent Institute, EE. UU.

Rusia

“Trump, dada su orientación y la de sus consejeros, el exgeneral Mike Flynn y el nominado para secretario de Estado, Rex Tillerson, tratará probablemente de mejorar las relaciones con Rusia. De todas formas, los últimos dos presidentes también lo han intentado, pero sus esfuerzos no han dado resultado debido a los intereses expansivos de EE. UU. en Europa y el Oriente Medio. En todo caso, una China emergente podría crear una convergencia de intereses, haciendo posible una mejora en las relaciones. Además, ambos países comparten el interés de luchar contra el terrorismo islamista”.

China

“Considerando la forma en que Trump culpó a China durante su campaña por manipulación, prácticas económicas desleales y comportamiento agresivo en el Mar del Sur, las relaciones entre ambos países podrían pasar por malos momentos. Con tarifas más altas de Estados Unidos, podría empezar una batalla económica. Además, podría haber más conflictos entre los barcos estadounidenses y chinos que navegan las aguas de los mares de China”.

Irán

“Más allá de toda la retórica de Trump contra el acuerdo nuclear con Irán, es probable que se mantenga. Esto por la simple razón de que otra forma no reimpondrá sanciones económicas si es que Estados Unidos suspende el acuerdo. Los negocios de EE. UU. podrían verse afectados, ¿y para qué? Irán podría volver con su programa nuclear, pero, aun así, estará abierta económicamente al mundo, un win-win para Irán”.

Corea del Norte

“Corea del Norte sigue buscando desarrollar un arma nuclear y eso mantendrá frías las relaciones con Trump. Además, Corea del Norte es conocida por sus actos agresivos. Finalmente, sus misiles están consiguiendo más y más alcance. Eventualmente, podría alcanzar a Estados Unidos. Trump ha dicho que China debe presionar a Corea del Norte. Pero China se ha rehusado, porque no quiere que el régimen de Kim Jong-un colapse, permitiendo que los aliados de EE. UU. reunifiquen Corea y fluyan refugiados hacia China. Además, mientras las relaciones entre Estados Unidos y China sean ácidas, los chinos no presionarán a Corea del Norte a que termine con su programa nuclear”.

Siria:

¿Qué ha dicho Trump?

“No me gusta para nada Assad, pero él está matando al EI. Rusia está matando al EI. E Irán está matando al EI. Y los tres están alineados por la debilidad de nuestra política extranjera”.

¿Qué dicen los expertos?

Ivan Katchanovski

Analista político de la Universidad de Ottawa, Canadá

“Durante la campaña presidencial, Donald Trump aseguró que prefiere concentrar la política internacional en vencer al EI en Siria y en Irak. Él ve al terrorismo fundamentalista islámico como la mayor amenaza para Estados Unidos, más que Rusia, e incluso ha sugerido una cooperación con los rusos en Siria en esta tarea. Pero queda ver cómo lograría estos objetivos. Es más probable que esa política lleve a la paz entre el Gobierno sirio y los sectores relativamente moderados de la oposición”.

Cuba:

¿Qué ha dicho Trump?

“Si Cuba no se muestra dispuesta a ofrecer un mejor acuerdo para los cubanos, para los cubanoamericanos y para el pueblo estadounidense en general, liquidaré el acuerdo”.

¿Qué dicen los expertos?

Phillip Escoriaza

Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

“Cuba es territorio desconocido, porque los cambios que ha habido en la política de Estados Unidos hacia Cuba han sido movidos completamente desde lo que es el poder presidencial y la figura del presidente.

Aún persiste la ley de sanción económica contra Cuba. Esa ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que dentro de su poder ejecutivo, Barack Obama hizo unos acercamientos, abrió la embajada, permitió que ellos abrieran la embajada en Estados Unidos, pero todavía no se ha puesto a prueba cuánta disposición hay de parte del Partido Republicano.

Desarrollar nuevos mercados y oportunidades de negocios para empresas de Estados Unidos que redunden en creación de empleos en Estados Unidos estaría alineado a uno de los pilares esenciales en la campaña de Trump.

Visto desde esa óptica, en la medida en que ha habido mayor penetración u oportunidades para las empresas estadounidenses de hacer negocios lucrativos en Cuba, eso definitivamente va a tener un efecto moderante en la actitud que tome la administración Trump”.

Salud/Obamacare:

¿Qué ha dicho Trump?

“Obamacare es un completo y total desastre… Vamos a tener servicios de salud mucho menos costosos y mejores”.

¿Qué dicen los expertos?

Alfonso Aguilar

Presidente de la Organización Latino Partnership for Conservative Principles con sede en Washington D. C.

“Hay una percepción de que los republicanos no tienen un plan y eso no es cierto, el problema es que hay varios planes, no hay un consenso sobre necesariamente qué plan adoptar y la secuencia en cómo revocar y reemplazar Obamacare. En términos generales hay dos bandos. Uno propone revocar y reemplazar Obamacare inmediatamente, o sea, que se elimina la ley y se reemplaza con una nueva. Hay otros que tiene un acercamiento más moderado, es decir, dicen que esto no se debe hacer de una manera tan drástica, porque pudiéramos terminar con un colapso del mercado de sistemas de salud

Trump hizo un compromiso de que había dos cosas que él definitivamente iba a mantener y era el que las personas con condiciones preexistentes no se les pudiera denegar su seguro médico y dos, que los jóvenes de hasta 26 años puedan mantenerse en el seguro médico de sus padres”.

Muro fronterizo con México:

¿Qué ha dicho Trump?

“Voy a construir un gran muro en la frontera sur y voy a hacer que México pague por él. Recuerden mis palabras”.

¿Qué dicen los expertos?

Alejandro Pedraza

Profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

“Donald Trump no va a ser capaz de construir el muro. La logística es inmensa y tendría que pagar una gran cantidad de dinero a los dueños de las tierras en las que está planeando construirlo. Por otra parte, los costos de construcción son inmensos y no estaría listo en menos de ocho años. Finalmente, México no está obligado a pagar por este muro, y no hay mecanismos internacionales que lo obliguen”.

Cambio climático:

¿Qué ha dicho Trump?

“El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer que la industria estadounidense sea menos competitiva”.

¿Qué dicen los expertos?

Jefferson Galeano

Profesor de Educación Ambiental de la Universidad de la Sabana (Colombia)

“Una cosa es el discurso que uno tiene cuando es candidato y otra cuando es presidente, porque las acciones que debe enfrentar ya como mandatario de facto son muy distintas. El cambio climático nunca fue mencionado por Trump mientras fue candidato, porque él estaba más enfocado en inmigración y reactivación económica. Pero claro está que, cuando le preguntaron, él siempre negó que esto existiera, basándose muchas veces en razones no científicas. Pero cuando él fue electo, cambió su discurso: Elliot Friedman le preguntó sobre el tema otra vez y él dijo que estaba “abierto para discutirlo”. Eso no significa que él reconozca que esto existe, pero él enfrenta otra realidad. Hay acuerdos internacionales, como el de París, y movimientos integrados para luchar contra el fenómeno. Además, Trump está en un mundo globalizado: Si él quiere hacer todo lo que prometió en cuanto a medioambiente, no tiene un camino fácil”.

Economía:

¿Qué ha dicho Trump?

“Trabajaremos con los congresistas republicanos en este plan usando los mismos tramos de impuestos que ellos han propuesto: 12 por ciento, 25 por ciento y 33 por ciento. Para muchos trabajadores estadounidenses, la taza de impuestos será cero”.

¿Qué dicen los expertos?

Elizabeth Sherman

Profesora de Política Estadounidense en el Departamento de Gobierno de la American University, Washington D. C.

“Seamos claros: el presidente puede recomendar cambios en los impuestos a la renta o a las empresas, pero dependerá del Congreso escribir el documento y sacar adelante tales cambios y después se verá si es que pasa ambas cámaras. Sí, es cierto que los republicanos tienen una pequeña mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de los Representantes, pero ¿significa eso que habrá un cambio importante del sistema de impuestos? No. Los republicanos del Congreso no quieren mayores cambios en los códigos de impuestos si es que la percepción de la gente será que a) incrementando el déficit si es que este recorte de impuestos no implica recorte en gastos; b) reafirma la percepción popular de que el Partido Republicano es de los ricos; c) aumenta la inflación. Además, la verdad es que el empleo está ‘pleno’ con un 4.8 por ciento de desempleo y los salarios están subiendo”.

Deportaciones:

¿Qué ha dicho Trump?

“Lo que vamos a hacer es tomar a las personas que son criminales y que tienen antecedentes, pandilleros, traficantes; tenemos mucha de esa gente, probablemente dos millones, incluso tres millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar”.

¿Qué dicen los expertos?

Alejandro Pedraza

Profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

“Trump aclaró que deportará a aquellos inmigrantes con antecedentes criminales, pero no hay muchos ilegales en la cárcel. Sería muy problemático desde el punto de vista de los derechos humanos transportar a gente a campos de concentración antes de ser deportados. Es difícil de imaginar que tales violaciones pasen en un país democrático como Estados Unidos. Es probable que Trump mantenga los niveles de deportaciones de la administración Obama”.