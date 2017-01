Niegan acuerdo sobre reunión entre Putin y Trump en terreno neutral

El Kremlin negó hoy que haya un acuerdo sobre una reunión entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el presidente electo de EEUU, Donald Trump, en terreno neutral.

“Todas las informaciones de acuerdos preliminares sobre una reunión (entre Putin y Trump) no se corresponden con la realidad”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, a medios locales.

Subrayó que Putin y Trump, que ya han conversado telefónicamente antes de la investidura del segundo el 20 de enero, no abordaron “en ningún caso” la posibilidad de una futura reunión, ni hay preparativos en marcha al respecto.

Peskov insistió en que ambas Administraciones ni siquiera han mantenido contactos oficiales y sólo la Embajada rusa en Washington se ha comunicado con el equipo de Trump por motivos protocolarios.

El periódico británico “Sunday Times” informó de un pronto encuentro entre Putin y Trump en Reikiavik (Islandia), escenario hace 30 años de la histórica cumbre entre los entonces líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, y el presidente de EEUU, Ronald Reagan.

Dicha reunión fue un hito que sentó las bases del inicio del proceso de desarme nuclear y allanó el camino hacia el fin de la Guerra Fría.

Precisamente, Trump adelantó en una entrevista con el diario británico “The Times” que propondrá poner fin a las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea y la injerencia en Ucrania a cambio de un nuevo recorte de los arsenales nucleares.

El presidente estadounidense saliente, Barack Obama, ya firmó en 2010 en Praga con el entonces jefe del Kremlin, Dmitri Medvédev, el tratado de desarme nuclear START, aunque después Rusia abandono el tratado con EEUU de reconversión del plutonio militar.

Al respecto, Peskov instó a “armarse de paciencia” y a esperar a la investidura antes de valorar cualquier iniciativa del nuevo mandatario norteamericano.

Y recordó que Putin ha insistido en que Rusia no tiene intención de abordar el levantamiento de las sanciones y contrasanciones con los líderes de otros países, ya que no fue Moscú el iniciador de dicha guerra comercial.

En cambio, Peskov si dijo compartir la opinión de Trump de que la OTAN es “obsoleta” por no dedicarse a combatir el terrorismo internacional, y la tachó de “vestigio del pasado”.

“Como la OTAN está centrada en la confrontación y toda su estructura está dedicada a los ideales de la confrontación, difícilmente se le puede considerar una organización moderna que responda a los ideales de la estabilidad, el desarrollo sostenido y la seguridad”, comentó Peskov.