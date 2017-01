China hace fuerte advertencia a Donald Trump

El Gobierno chino advirtió hoy a Donald Trump que se enfrentará a la oposición de Pekín y de la comunidad internacional si utiliza la política de una sola China como “moneda de cambio”, después de que el presidente electo estadounidense amenazara con no respetar este principio.

“Cualquiera debería saber que no todo en este mundo es negociable (…) Cualquiera que intente utilizar la política de una sola China como moneda de cambio por cualquier motivo se topará con la oposición de China y de la comunidad internacional”, aseguró hoy una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país, Hua Chunying.

Hua respondía así a las declaraciones realizadas por Trump en una entrevista al diario Wall Street Journal publicada el fin de semana, en las que manifestó que el principio de una sola China, por el que Pekín rige sus relaciones con otros países, es “negociable” y dejó en el aire su compromiso con esta política.

Para mantener este reconocimiento, que implica no reconocer a Taiwán como un Estado, Trump puso como condición que el régimen comunista de Pekín muestre cambios en sus políticas monetarias y de comercio, que considera perjudiciales para Estados Unidos.

“La política de una sola China no es negociable”, insistió hoy Hua en rueda de prensa, en línea con la respuesta de otro portavoz de este mismo ministerio el sábado.

Algunos de los principales medios de comunicación oficiales chinos se sumaron hoy a las críticas y advertencias contra Trump después de sus últimas declaraciones, que se producen a pocos días de que la nueva administración se instale en la Casa Blanca.

“Trump está jugando con fuego con su juego taiwanés”, titulaba hoy en un editorial el China Daily, principal periódico oficial en inglés.

A diferencia de artículos anteriores, el diario considera hoy que las declaraciones de Trump ya no son fruto de un “error”, pues recuerda que es la tercera vez que pone en duda el compromiso de EEUU con el statu quo.

“Pekín no tendrá otra opción que dejarse de miramientos” si Trump continúa por esta senda, insta el rotativo chino.

En una línea más agresiva, el Global Times (propiedad del altavoz del Partido Comunista, el Diario del Pueblo) califica la estrategia de Trump como “egoísta y despreciable”, al poner en duda la que ha sido la base de las relaciones sino-estadounidenses desde 1979.

El diario asegura que Pekín responderá duramente ante cualquier “reconsideración” de este principio y que se mostrará implacable contra el independentismo taiwanés.