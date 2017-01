Fallece el último hombre en pisar la luna

El último hombre que dejó sus huellas sobre la superficie de la luna, Eugene Cernan falleció hoy a los 82 años de edad.

Así lo informó la NASA en sus redes sociales.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C

— NASA (@NASA) January 16, 2017