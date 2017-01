Medalla Presidencial de la Libertad para vicepresidente de Estados Unidos

En una emotiva sorpresa durante una ceremonia en Casa Blanca, el presidente Barack Obama sorprendió hoy al vicepresidente Joe Biden al otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de la nación.

Biden no pudo contener las lágrimas al escuchar el anuncio de Obama, quien mantuvo en secreto el reconocimiento al segundo al mando en la Rama Ejecutiva del gobierno federal de Estados Unidos.

“Por su fe en sus compañeros estadounidenses, por su amor por el país y por su vida de servicio que perdurará a través de las generaciones, me gustaría pedirle al auxiliar militar que se nos uniera en el escenario”, dijo Obama en la ceremonia. “Por mi última vez como Presidente, me complace conceder el más alto honor civil de nuestra nación, la Medalla Presidencial de la Libertad”.

Biden, visiblemente emocionado, aceptó el premio, aunque dijo no ser merecedor de dicho honor.

“Este honor no sólo está más allá de lo que merezco, sino que es un reflejo de la extensión y generosidad de tu espíritu”, dijo Biden en referencia a Obama. “No lo merezco, pero sé que vino del corazón del Presidente”.

Antes de sorprender a Biden con el premio, Obama elogió al vicepresidente, a su esposa, la doctora Jill Biden y sus hijos y nietos.

“Este es el tipo de familia que construye este país”, dijo Obama. “Es por eso que mi familia tiene el honor de llamarnos Bidens honorarios”.

Obama señaló que aunque el término en Casa Blanca está casi por terminar para los dos, “siempre estarán enlazados como una familia”.