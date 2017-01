Tiroteo en Orlando cobra la vida de agente de la policía

Un hombre armado le disparó a una oficial de la policía de Orlando en horas de la mañana de hoy cerca de una tienda de Walmart ubicada en la calle Princeton.

Los hechos provocaron una respuesta policial masiva en el área, aunque el sospechosos logró escapar de las autoridades. La oficial herida fue llevada apresuradamente al Centro Médico Regional de Orlando, pero luego fue reportada su muerte.

Master Sgt. Debra Clayton, wkd dayshift patrol, will be missed beyond words. She always had a smile/high five 4 every/kid she came across. pic.twitter.com/XUp1Z2RcFY — Orlando Police (@OrlandoPolice) 9 de enero de 2017

Markeith Loyd is the suspect who shot OPD officer this morning. Anyone w/info please call 1-800-423-TIPS @CrimelineFL pic.twitter.com/TeABsCsTh4 — Orlando Police (@OrlandoPolice) 9 de enero de 2017

The Orlando Police Department family is heartbroken today. One of our own was taken in the line of duty. There are no words. pic.twitter.com/M48o1nnr4h — Orlando Police (@OrlandoPolice) 9 de enero de 2017

Trece escuelas del Condado de Orange fueron cerradas de forma preventiva debido al tiroteo.

Las siguientes escuelas están bajo un bloqueo:

1. Escuela Gateway

2. Evans High School

3. Escuela Primaria Pine Hills

4. Escuela Secundaria Meadowbrook

5. Vías Positivas

6. Orange Center

7. Escuela Primaria Rolling Hills

8. Escuela Secundaria Lockhart

9. Escuela Primaria Lockhart

10. Aceleración Academia Oeste

11. Academia Esteem

12. Escuela Virtual de Orange

13. Escuela Primaria Lake Silver