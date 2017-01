Policía de Orlando lamenta la muerte de agente mientras perseguía presunto asesino

El hombre que le disparó en horas de la mañana de hoy a una oficial de la policía de Orlando, provocándole la muerte, continúa a la fuga, mientras los compañeros de la víctima fatal lamentan la pérdida de quien describieron como una “heroína”.

El sospechosos ha sido identificado como Markeith Loyd y las autoridades anunciaron hoy que están ofreciendo una recompensa de $60 mil dólares por alguna información que pueda llevar hasta el paradero del hombre, que además es sospechoso del asesinado de una mujer embarazada durante el mes de diciembre en el condado de Orange.

This loss only strengthens our resolve to fight for justice. Sgt. Clayton grew up in this area and made it her life’s work to protect it. pic.twitter.com/4r1ZVj5JLe — Orlando Police (@OrlandoPolice) 9 de enero de 2017

“Llevaremos este criminal a la justicia”, sentenció Buddy Dyer, alcalde de Orlando, Florida.

@orlandomayor “We will bring this criminal to justice. But we can’t do it alone. If you see or know anything call @CrimelineFL pic.twitter.com/8ckojhlLcX — Orlando Police (@OrlandoPolice) 9 de enero de 2017

El sospechoso le disparó a la oficial de la policía de Orlando, la sargento Debra Clayton, en horas de la mañana de hoy cerca de una tienda de Walmart ubicada en la calle Princeton.

Los hechos provocaron una respuesta policial masiva en el área, aunque el sospechosos logró escapar de las autoridades. La oficial herida fue llevada apresuradamente al Centro Médico Regional de Orlando, pero luego fue reportada su muerte.