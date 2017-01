Camión arrolla grupo de soldados en Jerusalén

Un camión atropelló, hoy en la mañana, a un grupo de soldados israelíes que descendían de un autobús en Jerusalén. En el incidente, cuatro personas fallecieron y 15 más resultaron heridas, informaron la Policía y los servicios de rescate israelíes.

El camión se desvió de su camino y atropelló al grupo, dijo la portavoz de la Policía, Luba Samri. Agregó que el atacante fue abatido a tiros.

El ataque sucedió en medio de una oleada de más de un año de ataques a tiros, apuñalamientos y atropellos palestinos contra israelíes que han disminuido recientemente. Los muertos israelíes en el incidente del domingo son los primeros en tres meses.

Desde septiembre de 2015, 40 israelíes y dos estadounidenses de visita han muerto en ataques palestinos. En ese periodo, 229 palestinos han muerto bajo fuego israelí. Israel dijo que la mayoría de los palestinos muertos eran atacantes y el resto ha muerto en enfrentamientos.

Israel dijo que la violencia es provocada por los palestinos. Los palestinos dicen que es el resultado de casi 50 años de ocupación israelí.

Terror attack in Israel: Trucks run down people in Jerusalem, 4 dead. From Berlin to Israel, same terror, same hate. https://t.co/7WSAFv2MbE pic.twitter.com/Kv4C2E7gIn

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 8, 2017