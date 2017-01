Trump provoca caos en el sector del automóvil

Con unos pocos tuits, Donald Trump está sumiendo al sector del automóvil en un paulatino caos con amenazas de sustanciales aranceles aduaneros justo cuando el sector se encuentra en uno de los mejores momentos de los últimos años.

El último enfrentamiento del presidente electo con los fabricantes de automóviles se produce además poco antes de que el lunes se inicie en Detroit el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS), una de las fechas más importantes del calendario automovilístico en el mundo.

Los principales fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos tienen previsto mostrar en NAIAS decenas de nuevos modelos y prototipos para los próximos años, tras un 2016 en el que alcanzaron la cifra récord de ventas de 17,55 millones de vehículos.

Pero tras el último salvo de tuits de Trump, en vez de dedicarse exclusivamente a promover las últimas tecnologías, como la conducción autónoma y nuevos productos, los fabricantes van a tener que concentrarse en cómo responder al próximo presidente de los Estados Unidos.

Especialmente, cuando los datos y los hechos parecen contar poco cuando Trump lanza sus mensajes a través de los medios de comunicación social.

La última víctima de Trump ha sido la compañía japonesa Toyota que el jueves tuvo que refutar los mensajes del presidente electo en Twitter.

Trump escribió que “Toyota Motor dice que construirá una nueva planta en Baja, México, para producir automóviles Corolla para los EE.UU. ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EE.UU. o pague un gran arancel aduanero”.

El hecho es que Toyota no está construyendo una planta de montaje en Baja California, sino en el estado de Guanajuato, en la que sí se producirán a partir de 2019 hasta 200.000 unidades del Corolla para su exportación a Estados Unidos.

Y según un análisis realizado en 2016 por Cars.com, una de las principales empresas online de servicios a los automovilistas en EE.UU., Toyota es el fabricante, junto con Honda, con los vehículos “más estadounidenses” en el mercado, los modelos Camry y Sienna.

Toyota se apresuró a responder a Trump que no solo la planta de Guanajuato no afectará el nivel de empleo o producción en sus plantas en Estados Unidos, sino que el fabricante ha invertido más de 21.900 millones de dólares en el país, donde cuenta con 10 plantas de montaje, 1.500 concesionarios y 136.000 empleados.

Los hechos tampoco se ajustaron a la realidad cuando el pasado martes amenazó a General Motors (GM), el mayor fabricante estadounidense de automóviles, con notables aranceles aduaneros por producir en México e importar a EE.UU. el modelo Chevrolet Cruze.

La realidad, como señaló GM poco después, es que “todos los Chevrolet Cruze sedán en venta en Estados Unidos son producidos en la planta de montaje de GM en Lordstrom, Ohio”.

En 2016, GM solo importó unos 4.500 Cruze Hatch de cinco puertas producidos en México, una mínima fracción de los 190.000 Cruze vendidos ese año en Estados Unidos.

Lo que sí es cierto es que, de acuerdo al índice de Cars.com sobre el nivel de producción del sector del automóvil en Estados Unidos, que se basa en origen de componentes, montaje del vehículo y nivel de ventas, la cantidad de contenido doméstico se ha reducido dramáticamente en los últimos años.

Según esta fuente, en 2016 solo ocho modelos pueden ser considerados estadounidenses: Toyota Camry, Honda Accord, Toyota Sienna, Honda Odyssey, Honda Pilot, Chevrolet Traverse, GMC Acadia y Buick Enclave.

Esta cifra es un 30 % inferior a la de 2011, aunque en 2015 la cifra fue incluso menor: solo siete modelos eran “estadounidenses”.

Pero donde las palabras de Trump dejan de ajustarse en la realidad es en el punto de los empleos.

Según las estadísticas del Gobierno estadounidense, desde que el presidente Barack Obama se hizo cargo de la Casa Blanca en 2009, el número de empleos en el sector ha aumentado casi un 35 %. Eso después de que en 2008, en medio de la mayor crisis del sector desde la Gran Depresión, los fabricantes eliminaran 250.000 empleos.

Sin embargo, Trump parece envalentonado después de que Ford se rindiera a la presión y anunciara el pasado martes la cancelación de una inversión de 1.600 millones de dólares en México para construir una nueva planta.

Incluso en su victoria, Trump no se ciñó a la realidad. Aunque Trump felicitó a Ford por no construir la planta de San Luis de Potosí y presumió de victoria en Twitter, el fabricante sí mantiene sus planes de producir en México el Ford Focus, lo que el presidente electo quería evitar.