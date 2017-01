Accidente de tren en Nueva York deja más de 70 heridos

NUEVA YORK – Unas 76 personas sufrieron heridas menores el miércoles cuando su tren chocó con algo o se descarriló poco antes de llegar a la ciudad de Nueva York.

El tren, que venía de los suburbios en Long Island, estaba inclinado sobre los rieles en la estación Atlantic Terminal de Brooklyn, según imágenes difundidas en la Internet.

Varios pasajeros relataron a reporteros de televisión que escucharon un fuerte martillazo y sintieron un impacto que los lanzó por los aires.

Algunas personas fueron trasladadas en camillas. Otras permanecían sentadas cerca del tren sujetándose hielo en la frente. Algunas estaban sangrando.

Las autoridades de transporte dijeron que de inmediato no tenían información sobre la causa del incidente, que ocurrió a eso de las 8:20 de la mañana del miércoles.

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C

— FDNY (@FDNY) January 4, 2017