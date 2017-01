Hoy el tradicional letrero de “Hollywood” en California apareció vandalizado.

Según se ha reportado en Twitter, ahora lee “Hollyweed”.

De acuerdo con el portal TMZ, la Policía capturará a quienes cambiaron el letrero, ya que el lugar cuenta con cámaras de seguridad.

Someone managed to change the Hollywood sign to say "Hollyweed" – 2017 starting off strong 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/KPhiPAPgHo

