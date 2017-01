Al menos 35 muertos por ataque en club nocturno en Estambul

Por lo menos 35 personas murieron en un ataque perpetrado por un individuo que presumiblemente estaba disfrazado como Santa Claus en un club nocturno de la capital turca durante las celebraciones de Año Nuevo, dijo el domingo el gobernador de Estambul, Vasip Sahin

Otras 40 personas resultaron heridas, agregó.

El atacante disparó con un arma larga contra un policía y un civil afuera del club para luego entrar y disparar contra las personas del interior, dijo Sahin, quien calificó el incidente como un “ataque terrorista”, pero no dijo quién pudo haberlo perpetrado.

“Por desgracia, disparó de manera muy cruel y despiadada contra inocentes que estaban ahí para celebrar el Año Nuevo y divertirse”, declaró Sahin a reporteros.

La prensa informó que el agresor entró en el popular club Reina, del distrito de Ortakoy, a la 1:45 de la mañana, vestido como Papa Noel.

Algunos de los asistentes saltaron hacia las aguas del Bósforo para escapar, de acuerdo con los reportes de prensa.

El atacante aún podría estar dentro del recinto, reportó NTV.

Policías con equipo antimotines, metralletas y camiones blindados bloqueaban la zona cercana al club nocturno, uno de los sitios más populares de Estambul. Varias ambulancias llegaron al lugar y algunas se llevaron a los heridos a hospitales de la ciudad.

El ataque ocurrió poco después de la medianoche, cuando había unas 600 personas en el club para la celebración de Año Nuevo.

El club se ubica cerca de donde se perpetraron recientemente ataques suicidas que mataron a decenas de personas en los alrededores de un estadio de futbol.

Ankara y Estambul han sido blanco de varios ataques en 2016, perpetrados por el grupo Estado Islámico o por rebeldes curdos, en los que han muerto más de 180 personas.

breaking An armed attack on a local club, Reina, in #Istanbul. Many casualties reported. At least 2 dead and over 50 ambulances on scene pic.twitter.com/GF1vhcCoW7

— Jewish Breaking News (@JBN) December 31, 2016