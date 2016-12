Tuit de Cinnabon sobre la muerte de Carrie Fisher desata la controversia

La marca Cinnabon borró un tuit hoy, luego de que los fanáticos de la actriz Carrie Fisher criticaran a la marca.

Inicialmente estos publicaron un tuit en el que promocionaban la marca junto con el anuncio de la muerte de quien encarnó a la princesa Leia en la saga Star Wars.

Los usuarios comenzaron a repudiar la marca por aprovechar el deceso para promocionarse:

@Cinnabon Tacky. Get over yourself and stop capitalizing on the tragic loss of an icon.. #Objectification

— Julie Alexandria (@JulieAlexandria) December 27, 2016