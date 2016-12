Barack Obama asegura que le hubiese ganado a Donald Trump

El presidentente, Barack Obama, se mostró confiado en haber logrado un apoyo suficiente como para derrotar al republicano Donald Trump en caso de haberse presentado a las pasadas elecciones, ganadas por el magnate a Hillary Clinton.

En una entrevista de despedida publicada hoy por la cadena CNN, el gobernante, que el 20 de enero entregará la Presidencia a Trump, aseguró que su visión de esperanza y cambio, que articuló por primera vez en la Convención Nacional Demócrata en 2004, aún tiene respaldo y hubiera logrado de nuevo el apoyo de la mayoría.

En la entrevista, hecha por David Axelrod, quien fue su asesor y estratega de sus dos campañas presidenciales, el gobernante dijo que mucha gente en todo el país, incluidos oponentes, sigue diciéndole que esa visión y la dirección de su mensaje es la correcta.

“Tengo confianza en esta visión porque estoy seguro de que si hubiera vuelto a presentarme (a las elecciones) y la hubiera articulado, creo que podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para que la respaldase”, dijo Obama.

“La cultura realmente cambió y la mayoría comulga con la noción de un Estados Unidos unido, tolerante y diverso, abierto y lleno de energía y dinamismo”, agregó el presidente, que se lamentó de que los republicanos combatiesen esa visión de unidad ante el bien común.

Con esa actitud de “echar arena tierra en el engranaje”, los republicanos solo hicieron un ejercicio de desunión, dijo Obama, que insistió en que la victoria de Trump no demuestra que esos sueños y esa visión hayan fracasado.

En las elecciones del 8 de noviembre pasado, Trump se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton, gracias al sistema de voto electoral que define la elección del presidente de Estados Unidos, pero la exsecretaria de Estado se impuso al magnate en voto popular por una diferencia de unos tres millones de votos.

Trump se impuso en las elecciones con un mensaje nacionalista y proteccionista, y contrario a la inmigración, las regulaciones gubernamentales y el libre comercio.

En la entrevista, Obama insinuó igualmente que Clinton no se dirigió lo suficiente al sector del electorado que no ha visto los frutos de la recuperación económica después de haber padecido la peor recesión sufrida por el país en más de 70 años.

“No estuvimos sobre el terreno transmitiendo, además de los aspectos de la política pura y dura, que nos preocupamos por estas comunidades, que estamos sangrando para estas comunidades”, dijo.

“Si crees que vas ganando, tienes la tendencia a jugar conservador, igual que en los deportes”, dijo el gobernante, que no obstante alabó el desempeño de Clinton en el proceso electoral pese a las “difíciles circunstancias” a las que se enfrentó.

Obama, que ha anunciado que mantendrá su residencia en Washington hasta que su hija pequeña concluya sus estudios, aseguró que tras dejar la Presidencia mantendrá un papel de bajo perfil, pero que cuando se trate de un asunto importante y fundamental alzará su voz, porque aún es “un ciudadano que tiene sus deberes y obligaciones”.

“Tengo que estar callado un tiempo, y no me refiero a lo político, sino internamente (…) Tienes que recuperar la sintonía con tu centro y procesar lo que ha sucedido antes de tomar un montón de buenas decisiones”, aseguró.