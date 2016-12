La reacción de este maestro al recibir un par de tenis los conmoverá

El video de un maestro de una escuela superior de California se ha robado el corazón de muchos, tras un video publicado por una de sus estudiantes.

El maestro Taylor Kerby había elogiado los tenis Vans de uno de sus estudiantes al inicio del semestre.

Al final del curso, los estudiantes decidieron comprarle unos y regalárselos.

Lo que no esperaban era que el video del momento en el que abre el regalo se haría viral.

Este es el video, publicado por una estudiante:

He said he liked our classmate's Vans on the first day of school, so we pitched in and bought him his own pair❤ pic.twitter.com/a7ynwdzeGx

— Ophelia (@itsdeeyanee) December 20, 2016