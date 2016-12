Fuerte nevada frena evacuaciones en Alepo

La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés), afirmó hoy que alrededor de 34 mil personas, incluyendo unos 4 mil combatientes, han sido ayudados a salir de la zona oriental de Aleppo desde que se anunció la evacuación el pasado 11 de diciembre.

Sin embargo, una fuerte nevada y viento han atrasado las evacuaciones, en momentos en que alrededor de 16 mil personas esperan aún por salir de la zona de guerra, bajo condiciones de frío intenso. De acuerdo a la delegación del ICRC, las evacuaciones continuarían hoy en la tarde y la noche.

1. Around 34,000 people have now been helped to leave Eastern #Aleppo, including over 4,000 fighters overnight. — ICRC Syria (@ICRC_sy) 22 de diciembre de 2016

2. Freezing conditions, with heavy snow and wind, mean evacuation efforts by @SYRedCrescent and our team are moving slower than expected. — ICRC Syria (@ICRC_sy) 22 de diciembre de 2016