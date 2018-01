UTIER desmiente mensaje en Whatsapp sobre huelga en AEE

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) desmintió a través de su cuenta oficial de Twitter el mensaje que corre por la aplicación de mensajería móvil Whatsapp sobre una huelga de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"Estamos en medio de la reconstrucción del sistema eléctrico de PR. Se ha regado un rumor malintencionado de un alegado paro o huelga mañana. La UTIER desmiente totalmente esa información. El compromiso del #TeamUtier es darle luz a cada hogar en PR y lo haremos Jaramillo", escribió la Unión de la AEE en la famosa red social.

En el día de hoy, se hizo viral un mensaje en el que se exhortaba a los ciudadanos a prepararse con agua y gasolina ante una supuesta huelga de la Autoridad que daría inicio mañana.

"Hermanos… cojan agua, echen gasolina. La AEE se va a huelga y no van a decir nada. Supuestamente empieza mañana. Me enviaron esto, no sé si es verdad, pero no está de más prepararnos", leía el mensaje.