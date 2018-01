Gobernador vetará proyecto de Libertad Religiosa si no sufrió "grandes cambios"

El gobernador Ricardo Rosselló comentó hoy en una rueda de prensa que vetará el proyecto de Libertad Religiosa si no sufrió cambios significativos en la Asamblea Legislativa.

"Yo no he leído las enmiendas que se han hecho. Mi posición ha sido bien clara sobre este asunto y sobre el proyecto previo que yo leí. A menos que haya sufrido unos grandes cambios…", indicó ante preguntas de los periodistas.

"Para mí cualquier proyecto que limite en una dirección u otra, cualquier proyecto de esta índole que dicho sea de paso, proyectos similares se han utilizado en otras jurisdicciones para discriminar contra cristianos, no debe pasar. Yo siempre me doy el espacio a leer lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. No ha llegado a mi escritorio, les garantizo que tan pronto llegue a mi escritorio lo voy a estar leyendo y estaré tomando una decisión", agregó.

A preguntas de un reportero, quien inquirió: ¿Si es el mismo lo va a vetar?

El mandatario sentenció que "mi posición es la que he establecido originalmente".

La medida 1018 de la Cámara de Representantes fue radicada por los legisladores María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez. Según sus autores la misma tiene el propósito de proteger la posición religiosa de los ciudadanos y de proveer herramientas para ir en contra de cualquier acción que tome el Estado a través de la aprobación de política pública o legislación que no esté acorde a sus creencias.