Anuncian desvío en la PR-29 en Bayamón

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anuncia desvío temporal de tránsito en la carretera PR-29; en un tramo de la Ave. Main Norte y las calles 44 y 45 de la Urb. Sierra Bayamón, debido a trabajos de reparación de una línea potable de 66 pulgadas de diámetro, informó el director ejecutivo de la Región Metro, Roberto W. Martínez Toledo.

“Los trabajos consisten en la reparación y reemplazo de 16 pies lineales de nueva tubería a una profundidad de 10 pies. Las labores comenzarán a partir de las 9:00 a.m. del jueves, 1 de febrero y se extenderán hasta la tarde del sábado, 3 de febrero de 2017. Esto de no surgir ningún contratiempo que retrase las obras de reparación. Del mismo modo, no se afectará el servicio de agua potable en la zona durante el proceso de la reparación”, explicó Martínez Toledo.

La coordinación y apoyo en el control del tránsito estará a cargo de la Unidad de Tránsito Motorizada del Municipio de Bayamón.

Se recomienda a los que transiten en dirección de este a oeste utilizar la PR-29 y doblar a la derecha en la intersección con la calle 44 de la urbanización Sierra Bayamón continuando hasta la intersección con la calle 45 y doblar hacia la izquierda hasta la Ave. Main Norte.

Los vehículos que transiten en dirección sur a norte por la PR-167 (Ave. Ramón Luis Rivera) deberán llegar hasta la intersección con la calle 1 de la urbanización River View y en el garaje deben doblar a la izquierda hacia la calle 1, hasta acceder a la carretera PR-168, donde deberán doblar a la izquierda hasta llegar a la PR-29.

Una vez concluyan las labores de reparación se espera el servicio se estabilice paulatinamente primero en las zonas de gravedad y posteriormente las más altas.

Exhortamos a los conductores y al público en general a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área para su seguridad y orientación.