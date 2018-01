Senado confirma a Adriana Sánchez como la nueva secretaria de Recreación y Deportes

La designada secretaria de Recreación y Deportes Adriana Sánchez Parés fue confirmada esta tarde por el Senado.

La nueva integrante del gabinete presentará un plan de trabajo “abarcador” que impulsará más y mejores alternativas para el desarrollo del deporte y la recreación, se indicó en declaraciones emitidas por la agencia.

Hace un mes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le pidió al entonces secretario Andrés Volmar la renuncia inmediata. El anterior secretario de esa agencia bajo la pasada administración Víctor Orta, fue arrestado e imputado de delitos.

La confirmación de Sánchez Parés ocurrió luego de que la Comisión de Nombramientos de ese cuerpo legislativo ofreciera una vista en su fondo sobre la designación.

“Me siento feliz y muy agradecida con el gobernador Ricardo Rosselló, por la confianza que ha puesto en mí, y que hoy ha sido confirmada por el Senado de Puerto Rico”, sostuvo la nueva Secretaria en propiedad, quien al momento de su confirmación estuvo acompañada de familiares y miembros de su grupo de trabajo.

Sánchez Parés dedicó su confirmación precisamente a su familia, a quienes catalogó como su mayor respaldo a lo largo de su vida.

“Quiero dedicar este logro a mi familia, que como he dicho anteriormente, ha sido mi apoyo y mejor equipo en cada reto que he enfrentado. Sin ellos no hubiese llegado hasta aquí”.

“Este paso que doy en el día de hoy es dedicado totalmente a ellos y a todos los que me han ayudado en mi formación profesional y deportiva”, añadió.

Sobre su plan de trabajo, aseguró que será amplio, buscando impactar y mejorar la programación que ofrece el Departamento, entre otras gestiones.

“El plan de trabajo que estaremos implementando es uno abarcador y pretende impactar las áreas más importantes del Departamento de Recreación y Deportes y los programas que ofrece la agencia. También busca el mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas, incluyendo las del Programa de Parques Nacionales, así como impulsar aún más los cursos y licencias que otorgamos a líderes recreativos y técnicos por medio del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación”.

En estos momentos yacen varias graves controversias en las relaciones entre el DRD y el Comité Olímpico, que no recibe los fondos que usualmente le asigna la agencia para la participación de sus atletas elites, quienes reciben un estipendio para entrenamiento.

Igualmente el gobierno no ha nombrado miembros a juntas de decisión, ni se han reunido. Tampoco está clara la política pública del nuevo gobierno en torno a las representaciones olímpicas soberanas del Comité Olímpico de Puerto Rico, que presidió David Bernier, pasado competidor de Rosselló Nevares por la gobernación.

Igualmente el gobierno ha solicitado una participación de carácter más recreativo del DRD en el país y que se saque de la agencia a la Compañía de Parques Nacionales, que se le apendizó en la pasada administración.

Si bien el gobernador ha rechazado que haya una intención de adscribir el DRD al Departamento de Educación, que ya el presidente del senado Thomas Rivera Schatz afirmó de todos modos que no ocurrirá, de todos modos se espera que sea “transformada” en aras de su eficiencia fiscal.

“Estoy confiada en que junto a nuestro grupo de trabajo y empleados lograremos crear un mejor y más eficiente Departamento. Con este plan, seguiremos promoviendo el deporte y la recreación como una de las herramientas más importantes para una mejor sociedad”, concluyó Sánchez Parés.