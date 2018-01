Reclutarán maestros bilingües para Maryland

Personal de la Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés) en Maryland, U.S. llevarán a cabo una feria de reclutamiento para maestros certificados y bilingües el 29 y 30 de enero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en la 52 Calle del Cristo, San Juan.

Los candidatos interesados en asistir a la Feria de Reclutamiento deben crear y completar un perfil a través de la página de internet de MCPS http://bit.ly/2DRswQs y seleccionar el Banco de Talento de Maestros en Puerto Rico (Teachers from Puerto Rico: Interviews Jan 29 and 30, 2018)

Se informó que hay varias posiciones disponibles para Maestros de Escuela Elemental en programas de inmersión dual en español e inglés, así como posiciones para Maestros de Educación Especial.

MCPS tiene una matrícula de sobre 160,000 estudiantes en 205 escuelas. Es el distrito escolar más grande en el estado de Maryland y el 14vo en los Estados Unidos. Cuenta con cinco escuelas secundarias en la lista de las mejores 200 escuelas en los Estados Unidos de The Washington Post (The Washington Post 2017 High School Challenge) y nueve escuelas secundarias en la de las Mejores Escuelas Secundarias de U.S. News & World Report 2017

El índice de graduación en MCPS está entre los mejores de Estados Unidos, con un 90%. Para más información sobre este evento, puede comunicarse al 240-740-2845.

MCPS At a Glance:

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/about/Refresh_2011_Content_Pieces/AtaGlance17.pdf

Escalas salariales para maestros nuevos:

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/ersc/employees/pay/schedules/FY18%20MCEA.pdf