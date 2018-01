Médicos rechazan ser responsables de no dar datos de las muertes de María

La Comisión de Seguridad Pública en su segunda vista pública sobre la Resolución del Senado 713 de la autoría del presidente de dicha comisión, Henry Neumann, con el fin de adoptar un protocolo para la determinación de causa de muerte en casos en que los factores ambientales y relacionados a un evento atmosférico o desastre catastrófico contribuyen al deceso de una persona, surgieron contradicciones entre lo estipulado por el gobierno, estos son Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses con el Colegio de Médico Cirujanos, sobre quién debe o no llenar el certificado de defunción y en qué situaciones.

Mientras, en una vista anterior el Registro Demográfico fue categórico en que la responsabilidad recae sobre los médicos que están obligados por ley a llenar los encasillados que le corresponden incluso el encasillado número 25 que detalla en letras ennegrecidas que se debe poner “otras condiciones significativas que contribuyeron a la muerte” los doctores no lo llenan, sostuvieron. Afirmación sustentada también por la Asociación de Funerarios y hoy por el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera y el Negociado de Ciencias Forenses.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, aseguró que no le correspondía a ellos llenar el formulario sino a los Patólogos del Negociado de Ciencias Forenses.

De hecho Ramos aclaró que el certificado lo llena el médico solo “cuando tiene un paciente que ya está bajo tratamiento médico establecido, lleva en el hospital un mes, una semana y está hospitalizado y tú le estas dando la atención médica para “x” condición y el paciente fallece por esa condición o algo de repente. Es un paciente que está bajo tu servicio y es tu responsabilidad llenar el certificado de defunción a menos que se sospeche que haya algo criminal, todo lo que es criminal no lo puede llenar el médico lo tiene que llenar forense. Todos los que estaban en el hospital y murieron en el hospital le corresponde al médico en cambio si una persona llega al hospital y muere no le corresponde al médico sino al forense”, detalló.

Por otro lado, el galeno denunció sentirse incómodo con que el Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses les echaran la culpa a los médicos.

“Nos sentimos bastante incomodos de que el Registro Demográfico y el Negociado le echaran la culpa a los médicos cuando los que estábamos en la calle éramos los médicos y que por lo menos el Colegio ha hecho por lo menos 500 misiones voluntarias atendiendo los vivos que son la prioridad y nos sentimos bastante incomodos con que nos echen la culpa de lo que su responsabilidad”, sentenció.

También en la vista pública el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera confirmó que las muertes certificadas a causa del huracán María, son sesenta y cuatro (64) y otras ocho (8) en espera de los resultados de las pruebas toxicológicas para ser certificadas. Pesquera indicó que pueden haber ocurrido muchas otras muertes directas o indirectas a consecuencia del fenómeno pero que no pueden ser contabilizadas, ya que no llegaron al Negociado de Ciencia Forense.

A preguntas del senador Neumann sobre si está conforme con el proceso llevado a cabo con respecto a la situación de las muertes, Pesquera contestó en la afirmativa. “Me siento cómodo”, dijo. “El proceso para cuantificar las muertes del huracán solamente en la fase de Ciencias Forenses es donde podemos cuantificar las muertes, unas son aquellos cadáveres que van al negociado y la otra son los cuerpos que no van al negociado, por ejemplo una persona que murió en el hospital y ese cuerpo no va al negociado por consiguiente ese certificado de defunción ni el cuerpo van al negociado. Cuando me paro frente a un micrófono y digo un número es porque estoy seguro que es el numero correcto”.

“La cadena de eventos depende de un doctor que tiene que llenar o contestar una pregunta”, aseguró el Secretario de Seguridad sobre el certificado de muerte que deben llenar los médicos por ley. Ante esto, el presidente de la comisión le preguntó si se debía penalizar a los médicos que no completaran el formulario y este contestó: “No creo que yo deba estar en posición de solicitar que sea compulsorio lo que le digo es que la pregunta está ahí y que ayudaría mucho al negociado si se contestara”.

“Cuando vimos la diferencia de las cifras sobre las muertes a causa del huracán María empezamos a cuestionar el protocolo que se utiliza para poder tomar una determinación exacta de la muerte y de la cantidad. Esto tiene unas repercusiones legales que puedan hacer los ciudadanos en términos de que se puedan prevenir muertes en el futuro. No luce bien un gobierno que uno da una cifra y otro da otra. Entonces lo que queremos es establecer un protocolo exacto. Queremos que cada cual en el gobierno sepa cuál es su rol y el desempeño que tienen que llevar acabo”, indicó Neumann Zayas.

A la audiencia pública a la que también asistieron los senadores, Zoe Laboy, Miguel Pereira y Nelson Cruz.

