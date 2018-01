Políticos reaccionan a mensaje del gobernador sobre privatización de la AEE

Luego de que el gobernador Ricardo Rosselló anunció que venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica en 18 meses, para así "transformar" el sistema en uno supuestamente más eficiente, políticos de todos los partidos del territorio reaccionaron a la nueva política pública.

A través de redes sociales, comunicados oficiales y conferencias de prensa, algunos expresaron su apoyo y otros el descontento por la privatización que se llevará a cabo en tres fases. En la primera el ejecutivo someterá un proyecto de ley para definir el marco legal que permitirá la privatización. Luego, se abrirá una convocatoria para las empresas interesadas en participar y se auscultará el mercado. En una segunda fase, se recibirán las ofertas de las empresas y se procederá con su evaluación técnica, económica y financiera. Finalmente, se negociarán los términos de adjudicación y contratación de las empresas seleccionadas que cumplan con los requisitos para la "transformación y modernización" de nuestro sistema energético.

A continuación, te dejamos la opinión de los políticos del patio:

Manuel Natal – Representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD)

¿Cuál es la "nueva" solución para un problema viejo? Privatización. Lo mismo que han hecho por décadas. Privatizan las ganancias, socializan las pérdidas. Elías Sánchez y compañía se afilan los dientes…Nuestro Pueblo no puede permanecer ni silente, ni cómplice.

Juan Dalmau – Senador por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PNP)

Sucumbe una vez más el Gobernador a los designios de la Junta de Control Fiscal y se consuma otra entrega de activos públicos a manos privadas. Esto es Whitefish en combo agrandado. No se sabe en qué manos privadas caerá la generación de energía, que es la parte gananciosa. La parte costosa, distribución y mantenimiento, quedan para que responda la AEE. El mensaje es una manipulación por la desesperación justificada del país ante la ausencia de energía eléctrica luego del huracán. No mencionó a Ricardo Ramos, a quien apoyó en todo momento ni Whitefish, que no es história antigua sino bajo su incumbencia.

Rossana López León – Senadora por el PPD

Los activos de AEE se venden para tapar los escándalos y la incompetencia de la administración de Ricardo Rosselló, así como el fracaso en Washington de Jenniffer González.

Carmen Yulín Cruz – alcaldesa de San Juan por el PPD

La privatización de la AEE es poner el desarollo económico del país en manos privadas. La autoridad le servirá a otros intereses. El que el 40 % de la gente todavía no tiene nos debe convocar a tomar acciones HOY para devolverle ese servicio a nuestra gente. Y ¿qué creen que hará una compañía privada con los municipios? La estrategia es clara:crea el caos en un momento de necesidad ciudadana para vender como bueno lo que a largo plazo será malo.

Carmen Maldonado – alcaldesa de Morovis

Escuché con detenimiento y apertura el mensaje del señor gobernador. Fuera de anunciar la privatización de la AEE en un proceso que será largo y complicado, no ofreció soluciones a los que hoy no cuentan con servicio en sus hogares, negocios e industrias. La gente aún está a la espera del plan de restauración del servicio. Los alcaldes estamos listos para cooperar en un convenio que sea justo para todos. Aquella promesa de tener el 95% del país energizado para el mes pasado aún espera por hacerse realidad.

Carlos "Johny" Méndez – presidente de la Cámara de Representantes – Partido Nuevo Progresista

Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con el Gobernador mientras él daba su mensaje al país. Ciertamente fue un mensaje de profunda sinceridad al pueblo de Puerto Rico, de la realidad de cómo se encuentra el sistema energético de la isla y los retos que tenemos por delante. ¿Nos quedamos como estamos o tomamos las decisiones que son necesarias para echar adelante a Puerto Rico y mejorar nuestra economía? Eso es parte de los trabajos que tenemos por delante.