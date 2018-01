Cámara aprueba proyecto para asegurar vigencia de "Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia"

La Cámara de Representantes aprobó hoy en sesión una pieza legislativa de la autoría del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y del representante José “Quiquito” Meléndez, cuyo fin es mantener la vigencia de la “Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia” de forma permanente.

El Proyecto de la Cámara 1379, establece que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN, comienza a contar a partir del momento en que la persona solicitante conoce de información que sustente la petición y radica el recurso legal.

Plantea además, que la legislación, aprobada el 29 de diciembre de 2015, es considerada como una de justicia social a los ciudadanos estadounidenses que cumplen sentencias en el sistema correccional de Puerto Rico y que entienden que debe realizarse un análisis de ADN para determinar que pueda revocarse la sentencia por la cual están cumpliendo término de reclusión. La medida establece las disposiciones para el traslado de la evidencia cuando la misma no esté en custodia del Negociado de Ciencias Forenses y aclarar el término que tendrá el Ministerio Público para contestar dicha moción.

Según Méndez Núñez, “este Proyecto se basa en unas circunstancias especiales donde personas que han defendido por toda su vida su inocencia no tenían la capacidad de poder demostrar ante los tribunales mediante métodos científicos que eran realmente son inocentes”.

Agregó, que el proceso creado mediante esta Ley crea un firme balance entre los derechos del acusado y el derecho de la víctima y sus familiares. “Es por ello que los requisitos aquí establecidos garantizan que la Ley no se utilice de una manera desmedida, de modo que no ocasione más incertidumbre en la víctima y sus familiares. La aprensión que tiene el Departamento de Justicia de que florezcan estos casos no es real”.

Finalmente, argumentó a esos efectos, que la discreción de la Rama Judicial queda incólume con el cambio, ya que será un tribunal el que decidirá sobre la solicitud de cada persona, con la debida comparecencia del Ministerio Público en favor del Estado.

Entretanto, el Cuerpo favoreció la Resolución de la Cámara 703, también del presidente Mendez Núñez para investigar los señalamientos de negligencia y abandono hechos por la Legislatura Municipal de Vieques en torno a la gestión pública del Alcalde de ese ayuntamiento, Víctor Emeric Catarineau, y cómo sus acciones u omisiones incidieron en la manera accidentada en que los viequenses recibieron asistencia luego del paso de los Huracanes Irma y María.

Méndez Núñez indicó que en el Informe que sometió la Legislatura Municipal del alcalde, este le escribió a FEMA para indicarle que ya no era necesario que entregaran más agua y alimentos cuando continuaba recibiendo ayudas sin saber dónde se repartían. Por lo cual pidieron la renuncia de Emeric Catarineau.

“La Legislatura Municipal está disponible, según ha manifestado a este servidor, a venir ante ésta Cámara de Representantes para someter bajo juramento toda la información que tienen en contra del Alcalde de Vieques”. Sostuvo que observó en sus viajes para llevar ayuda a Vieques, que la Legislatura Municipal iba por un lado y el Alcalde por otro, no había coordinación.

“Por eso estamos presentando esta Resolución para que la Cámara pueda realizar una investigación y pueda decirle al pueblo de Puerto Rico la realidad de lo que ha pasado ahí. Si la Legislatura Municipal tiene razón así lo diremos. Si el Alcalde es el que tiene razón en sus señalamientos así lo haremos. Lo que queremos es que salga a la luz la verdad y se tenga la tranquilidad y saber que aquí no hay motivaciones políticas, y conocer cuál fue la verdadera razón porque el alcalde rechazara las ayudas de FEMA y otras organizaciones de ayudas”, expuso Méndez Núñez.

Igualmente, fue favorecido el Proyecto de la Cámara 36 del representante José Aponte Hernández, que enmienda la "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", a los fines de aclarar que la preferencia de los veteranos en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo, empleo u oportunidad de todo tipo de trabajo disponible. Fue endosado además, el Proyecto de la Cámara 315, de la representante Maria Milagros Charbonier para ratificar la validez legal de los contratos de adhesión en la jurisdicción local.

Del mismo modo, se consideró la Resolución Concurrente de la Cámara 36, del representante Luis Pérez Ortiz, para expresar preocupación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el método utilizado y falta de atención, en el cálculo del “Locality Pay” realizado por “United States Office of Personnel Management” (OPM), en la jurisdicción de Puerto Rico. A través de la resolución se reclama al Congreso de los Estados Unidos, así como a las agencias federales concernidas asistencia adicional, y que se garanticen los beneficios de los empleados federales en la Isla.

A su vez, se respaldó la Resolución Conjunta de la Cámara 226, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar las condiciones y restricciones sobre preservación e indivisión impuestas al predio de terreno marcado con el Número Nueve (9) en el Plano de Subdivisión en el Barrio Pozas de Ciales.

Se favoreció la Resolución de la Cámara 406, a los fines de estudiar la aplicabilidad actual de la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor en la actualidad; y la Resolución de la Cámara 446, para investigar el problema de las barcazas abandonadas, encalladas y hundidas a través de Puerto Rico ante el grave peligro de contaminación, accidentes y destrucción de áreas turísticas que las mismas representan.

Asimismo, se dio paso a la Resolución de la Cámara 700, para investigar el estado de las vaquerías en el Distrito 14 (Arecibo y Hatillo) tras el paso de los huracanes Irma y María y las acciones del Departamento de Agricultura para asistirles; la Resolución de la Cámara 699, para investigar la concesión de licencias por el Departamento de Agricultura para importar leche UHT (ultra high temperature); la Resolución de Cámara 696, para inquirir sobre el estado de los trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico y la expectativa para la culminación de los mismos en los municipios de Ciales, Manatí, Barceloneta, Florida y Arecibo y en todos los demás Distritos de la Isla; y la Resolución de la Cámara 702, para estudiar la viabilidad del establecimiento de proyectos de desarrollo y utilización de fuentes alternas de energía, mediante el reciclaje de desperdicios sólidos.

El Cuerpo recibió además el Informe Final en torno a la Resolución de la Cámara 18, del representante del representante Jorge Navarro Suárez, que emitió la Comisión de Gobierno que preside y de Salud, presidida por el representante Juan Oscar Morales, que investigó el proceso seguido por el Departamento de Salud en cuanto a la adquisición del helicóptero Bell 429. En el mismo concluyen que se deberían finiquitar acuerdos contractuales con las compañías y que los mismos sean registrados en la Oficina del Contralor para que puedan efectuarse los desembolsos de una manera corriente.

También, se recibió el Informe Final de la Resolución de la Cámara 206, que realizó una pesquisa sobre la viabilidad de que en los contratos del Gobierno de Puerto Rico con ambulancias privadas, se requiera que estas sean Categoría III que recomendó que sea la entidad con el peritaje en la materia, como lo es el CEM, sea quien determine la necesidad de despachar los distintos tipos de ambulancias acorde a la emergencia que hay que atender y por último, se dio por recibido el Informe Final de la Resolución de la Cámara 179, que estudio la viabilidad de operar una oficina del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en la Estación Metro Urbano en el Barrio Campanillas de Toa Baja, se concluyó que no es necesaria la oficina.

La Cámara recesó sus trabajos hasta jueves, 25 de enero las 11:00 de la mañana.