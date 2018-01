Interrumpirán servicio eléctrico en Humacao

El municipio de Humacao se quedará sin servicio de energía eléctrica mañana. Así lo anunció hoy la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su cuenta oficial de Twitter.

La interrupción en el servicio se debe a labores de mantenimiento que estará realizando el personal técnico del Cuerpo de Ingenieros en uno de los generadores del municipio.

Aunque no especificaron que sectores se quedarán sin electricidad, la AEE indicó que la gran mayoría del pueblo de Humacao no tendrá el servicio entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.