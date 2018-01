Latente la falta de los representantes de los consumidores en Junta AEE

La situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que aún no ha podido restablecer el servicio de luz a más del 40% de los abonados, hace latente la falta de representación del consumidor en su Junta de Gobierno, según Luis Santini Gaudier y Juan Rosario, quienes ocuparon dicho puesto en el pasado.

De acuerdo a Santini Gaudier, de haber representación del pueblo en el organismo rector de la instrumentalidad, no se hubiese firmado el contrato con la controversial empresa Whitefish Energy y además la población tuviera información precisa sobre los trabajos de energización.

"Los representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE son la voz, son los oídos y los ojos de los consumidores. Si nosotros como representantes de los comsumidores hubiesemos estado allí ten por seguro que no se hubiese firmado ese contrato. Estaríamos dándole la información al pueblo", acotó Santini Gaudier.

Mientras, Rosario destacó que la población no debe adjudicar responsabilidad solo a la AEE, pues el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también tienen un rol protagónico en la reparación de la red eléctrica.

"No podemos hablar de que la AEE está lenta. Aquí hay un montón de organizaciones federales que cuando hablan en Puerto Rico, es como si hablara Dios. El problema no es que han tardado mucho, porque el azote de María fue fuerte, sino es que todavía no tienen un plan para reparar el sistema, ni tampoco un examen de daños concreto sobre el estado de situación de la corporación pública", opinó.

De otra parte, comentó que las expresiones del Cuerpo de Ingenieros, quienes la semana pasada compartieron información sobre un almacén de materiales presuntamente desconocido, Rosario mencionó: Tenían un problema de medios en Estados Unidos y por eso lo sacaron. Eso es un chiste del Cuerpo de Ingenieros, porque ese es el almacén más público de la autoridad".