Vargas Vidot presenta moción de censura contra Donald J. Trump

El senador independiente José A. Vargas Vidot presentó la Resolución del Senado 567 en la que se repudian “las expresiones racistas y discriminatorias” recientes del presidente estadounidense Donald J. Trump.

En estos días The Washington Post divulgó alegadas expresiones de Trump durante una reunión congresional bipartita sobre la propuesta de inmigración, y el presidente Trump se condujo con expresiones de índole racial y discriminatorias, al decir que inmigrantes de Haití, El Salvador y Africa venía de países “de mierda”.

La reunión, cuyo propósito era llegar a un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el tema de inmigración y las protecciones migratorias, que el propio presidente ha intentado derogar, se vio aplacada por los comentarios de este, sobre el estatus migratorio especial que le otorgan a diferentes países.

Específicamente, el presidente cuestionó por qué deben otorgarse beneficios a las personas que buscan mejorar sus condiciones sociales existentes. Aquí, uno de sus: “why are we having all these people from shithole countries come here?”, habría dicho Trump, según The Washington Post.

Actualmente, entre los países que se benefician de un estatus migratorio especial, se encuentran los ciudadanos y las ciudadanas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudan, Sudán del Sur, Siria, Yemen, entre otros, indicó Vargas Vidot en declaraciones escritas.

En cambio, el presidente expresó que debería fomentarse aceptar a personas procedentes de países escandinavos, como Noruega, por ejemplo.

Además de en EEUU, diferentes figuras internacionales han condenado las expresiones del presidente Trump. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, reaccionó a los comentarios realizados por el presidente y expresó que son “chocantes” y las tildó de “racistas”.

El presidente Trump, luego de más de un día de críticas que nadie detuvo, alega ahora que no hizo esas expresiones en la reunión.

“El sentir, en mi corazón, va más allá de las fronteras y divisiones territoriales que identifican los países. Eso, es geografía 101. El mundo es otro asunto, conlleva profundidad y análisis antropológico… La verdadera riqueza está en la multiplicidad de las culturas, de su gente que la distingue y en la heterogeneidad de la naturaleza humana, no en el desprecio cínico, individualista, misógino y vulgar de un presidente que el cargo le sobra como la tela que viste”, comentó Vargas Vidot.