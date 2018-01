Extienden término para solicitar ayuda de desempleo para afectados por huracanes

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, informó que la ayuda que provee el gobierno federal para las personas desempleadas por causa directa del paso de los huracanes Irma y María se le extiende el término de radicación hasta el 9 de febrero de este año.

“Reconociendo que muchas áreas siguen sin energía eléctrica, con problemas en las vías públicas, entre otros retos que encuentran los solicitantes, solicitamos una extensión de tiempo al gobierno federal para que los solicitantes puedan radicar la ayuda. Hoy era el último día para solicitarla, pero el Departamento del Trabajo federal nos concedió una prórroga hasta el 9 de febrero. Estamos satisfechos con ese cambio de fecha para que el trabajador que haya quedado desempleado como consecuencia directa de los huracanes Irma y María pueda reclamar la ayuda si reúne ciertos requisitos específicos. Además es cónsono con las instrucciones del Gobernador Rosselló para que maximicemos toda ayuda que beneficie directamente al pueblo”, indicó Saavedra Gutiérrez.

La ayuda es el Disaster Unemployment Assistance (DUA). Como recordatorio, este beneficio, que no sustituye el ingreso que devengaba la persona, es para los que no cualifiquen para el desempleo regular. Algunos de los requisitos de elegibilidad que establece la ley federal son que la persona haya trabajado para otra o por cuenta propia para el área del desastre cuando este ocurrió; o que perdió su empleo porque su lugar de trabajo se ha afectado o no le es posible llegar a su lugar de trabajo como resultado de los daños causados.

Otros de los requisitos son que no le sea posible llegar a su lugar de trabajo como resultado de los daños causados; y que iba a comenzar a trabajar para otra persona o en un empleo propio dentro del área del desastre, y no puede comenzar como resultado de los daños.

Por último, la ayuda económica también aplica si la persona trabajaba para un patrono o por cuenta propia y sus ingresos o ganancias mayores provenían de un cliente que sufrió daños o de una entidad que fue destruida o cerrada por el Gobierno estatal, federal o local, a consecuencia del desastre.

Cualquier otra razón puede aplicar si el Programa de Seguro por Desempleo del DTRH considera que la persona está desempleada como resultado del desastre.

Si trabaja por cuenta propia y tiene evidencia de ingresos devengados durante el 2016, debe presentar copia de la Planilla de Contribución Sobre Ingresos, los estados de cuentas comerciales de instituciones bancarias y otros.

Para hacer reclamaciones los trabajadores ahora tienen hasta el 9 de febrero de 2018 en cualquiera de las localidades del DTRH a nivel Isla.